Англия

Защитник Манчестер Сити Джон Стоунз остался недоволен своей игрой в этом сезоне.

Защитник Джон Стоунз перешел в стан манкунианцев прошлым летом из Эвертона за 49 миллионов фунтов. Он подписал контракт с Горожанами сроком на шесть лет.

"Я разочарован моим первым сезоном. У нас такая отличная команда, но мы поставили высокую планку. Я мог бы сыграть лучше в некоторых играх. Я не обращаю внимания на критику. Слушаю только тренера, товарищей по команде и мою семью", – цитирует защитника Mirror.

В завершившемся сезоне Джон Стоунз сыграл за Манчестер Сити в АПЛ 27 матчей. За три сезона в составе Эвертона на его счету 95 матчей во всех турнирах и один забитый мяч.