Англия

Полузащитник Реала находится в сфере интересов лондонского клуба.

Как сообщает испанское издание AS, Челси хотел приобрести колумбийского нападающего еще зимой, а теперь попытаются это сделать в летнее трансферное окно.

Лондонцы видят в нем вероятную замену Франсеску Фабрегасу, который может покинуть клуб.

Отметим, что галактикос готовы отдать Хамеса не менее, чем за 70 миллионов евро, а вырученные деньги пойдут на трансфер Килиана Мбаппе из Монако.

Ранее сообщалось, что Арсенал предложил за Хамеса 80 миллионов евро.