Полузащитник Реала находится в сфере интересов лондонского клуба.
Хамес Родригес, Getty Images
11 июня 2017, 14:10
Как сообщает испанское издание AS, Челси хотел приобрести колумбийского нападающего еще зимой, а теперь попытаются это сделать в летнее трансферное окно.
Лондонцы видят в нем вероятную замену Франсеску Фабрегасу, который может покинуть клуб.
Отметим, что галактикос готовы отдать Хамеса не менее, чем за 70 миллионов евро, а вырученные деньги пойдут на трансфер Килиана Мбаппе из Монако.
Ранее сообщалось, что Арсенал предложил за Хамеса 80 миллионов евро.