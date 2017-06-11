Англия

Полузащитник Душан Тадич может последовать проторенным маршрутом из Саутгемптона в Ливерпуль.

Ливерпуль намерен заполучить хавбека Саутгемптона Душана Тадича, заплатив за него клаусулу – 13 млн фунтов, — сообщает The Times.

Серб не против стать игроком Красных. Тадич может стать уже 5-м экс-игроком Саутгемптона в нынешнем составе Ливерпуля. Ранее по этому же маршруту прошли защитники Натаниэль Клайн и Деян Ловрен, а также полузащитники Садио Мане и Адам Лаллана.

Тадич присоединился к Саутгемптону в 2014 году. Святые заплатили за него практически те же деньги, которые могут получить сейчас – 14 млн евро.

Контракт Тадича с клубом действителен до лета 2020 года. В нынешнем сезоне на счету Душана 33 матча АПЛ, в которых он отметился 3 голами и 5 результативными передачами.

Ранее этим летом Красные пытались переманить защитника Сотона Вирджила ван Дейка. Святым не понравилось такое поведение Ливерпуля и они пригрозили пожаловаться на клуб в Футбольную ассоциацию Англии. В результате Ливерпуль отказался от попыток приобрести голландца.