Англия

Ливерпуль вступил в ряды клубов, которые претендуют на форварда Монако Килиану Мбаппе.

Руководство Ливерпуля намерено прилично потратиться на усиление состава в летнее трансферное окно. В следующем сезоне Красные намерены побороться за победу в АПЛ.

Как сообщает L'Equipe, Кильян Мбаппе является приоритетной целью мерсисайдцев. Менеджер англичан Юрген Клопп лично разговаривал с 18-летним футболистом, чтобы убедить того присоединиться к Ливерпулю.

Ранее сообщалось, что Галактикос планируют потратить на покупку 18-летнего француза 140 миллионов евро. Но в стане Сливочных опровергли эти слухи.

Арсенал готовится предложить за юного француза 140 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Мбаппе сыграл 44 матча во всех турнирах, забив 26 мячей и сделав 14 голевых передач.