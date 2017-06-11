Ливерпуль вступил в ряды клубов, которые претендуют на форварда Монако Килиану Мбаппе.
Килиану Мбаппе, Getty Images
11 июня 2017, 15:00
Руководство Ливерпуля намерено прилично потратиться на усиление состава в летнее трансферное окно. В следующем сезоне Красные намерены побороться за победу в АПЛ.
Как сообщает L'Equipe, Кильян Мбаппе является приоритетной целью мерсисайдцев. Менеджер англичан Юрген Клопп лично разговаривал с 18-летним футболистом, чтобы убедить того присоединиться к Ливерпулю.
Ранее сообщалось, что Галактикос планируют потратить на покупку 18-летнего француза 140 миллионов евро. Но в стане Сливочных опровергли эти слухи.
Арсенал готовится предложить за юного француза 140 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Мбаппе сыграл 44 матча во всех турнирах, забив 26 мячей и сделав 14 голевых передач.