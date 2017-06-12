Англия

Защитник Боруссии Д Сократис Папастатопулос пользуется большим интересом в Англии.

Сократис может перебраться в Англию, Getty Images

Сократис может перебраться в Англию, Getty Images

Антонио Конте и Арсен Венгер рассматривают кандидатуры защитников, которые могли бы усилить их команды. Внимание обоих тренеров сосредоточено на Сократисе.

Греческий защитник рассматривает возможность ухода из Боруссии после того, как команда провела неудачный сезон.

Арсенал и Челси пока не делали официальных предложений по трансферу защитника, однако внимательно изучают ситуацию с целью дальнейших шагов.

"Когда ты молод, то у тебя много времени. Но я уже не молод и хочу брать титулы", — заявил Сократис.

Контракт Сократиса с Боруссией действует до 2019 года. Руководство дортмундцев не хочет расставаться с игроком, но готово рассмотреть выгодные предложения.