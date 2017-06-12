Англия

Эвертон готовится начать трансферную кампанию с подписания двух футболистов.

Эвертон ведет переговоры с нападающим Малаги Сандро Рамиресом и капитаном Аякса Дэйви Клаассеном, которые могут стать первыми приобретениями Ирисок.

Сандро уже прибыл в Ливерпуль и в ближайшее время должен согласовать контракт. Сумма трансфера составит миллионов евро — именно такая сумма отступных прописана в контракте с Малагой. Приход форварда связан с возможных уходом Ромелу Лукаку.

Также Рональд Куман ожидает подписания Дэйви Клаассена, который обойдется Эвертону примерно в 28 миллионов евро.

Сам Клаассен открыт для переговоров и изъявил желание поработать с Куманом. Однако, приход голландца также зависит от будущего Росса Баркли, который пока не определился со своими планами.