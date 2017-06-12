Полузащитник Монако Фабиньо может стать вторым трансфером Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно.
Фабиньо в ближайшее время может стать игроком МЮ, Getty Images
12 июня 2017, 12:21
В ближайшее время Манчестер Юнайтед может завершить свою вторую трансферную сделку этого лета. Об этом сообщает ряд португальских и английских СМИ.
Фабиньо стал одним из ключевых игроков в чемпионском сезоне Монако, однако в ближайшее время покинет команду.
В трансфере заинтересован лично Жозе Моуриньо, который уже имел опыт работы с Фабиньо, когда тот выступал за Реал Мадрид Кастилью и периодически подпускался к основному составу.
На грядущий трансфер намекнула и девушка бразильца, которая в социальных сетях оставила лайки под постами о переезде игрока в Манчестер.
Пока остается неизвестным, какова сумма возможной сделки по переходу Фабиньо в МЮ.
Отметим, что первым приобретением МЮ в трансферное окно стал Виктор Линделеф.