Англия

Полузащитник Монако Фабиньо может стать вторым трансфером Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно.

Фабиньо в ближайшее время может стать игроком МЮ, Getty Images

Фабиньо в ближайшее время может стать игроком МЮ, Getty Images

В ближайшее время Манчестер Юнайтед может завершить свою вторую трансферную сделку этого лета. Об этом сообщает ряд португальских и английских СМИ.

Фабиньо стал одним из ключевых игроков в чемпионском сезоне Монако, однако в ближайшее время покинет команду.

В трансфере заинтересован лично Жозе Моуриньо, который уже имел опыт работы с Фабиньо, когда тот выступал за Реал Мадрид Кастилью и периодически подпускался к основному составу.

На грядущий трансфер намекнула и девушка бразильца, которая в социальных сетях оставила лайки под постами о переезде игрока в Манчестер.

Пока остается неизвестным, какова сумма возможной сделки по переходу Фабиньо в МЮ.

Отметим, что первым приобретением МЮ в трансферное окно стал Виктор Линделеф.