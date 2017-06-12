Англия

Скромный клуб из Швеции Вестерос должен получить солидную часть от суммы трансфера Виктора Линделефа в Манчестер Юнайтед.

Шведский защитник Виктор Линделеф начинал свою карьеру в шведском Вестеросе, откуда он и перешел в Бенфику. Уход игрока приносит дивиденды его родному клубу до сих пор.

В ближайшее время защитник перейдет в МЮ, а сумма трансфера составит примерно 40 миллионов евро. 10% от этой суммы полагается Вестеросу, а это значит, что бюджет клуба пополнится на 4 миллиона евро.

При переходе Линделефа между Вестеросом и Бенфикой возникли разногласия, из-за которых шведский клуб собирался жаловаться в ФИФА. Чтобы уладить этот вопрос, руководство Бенфики предложило Вестеросу 10% с перепродажи игрока, что устроило команду.

На данный момент Вестерос выступает в третьем по рангу дивизионе, а столь внушительная сумма может помочь команде побороться за высокие места.