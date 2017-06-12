Англия

Защитник Фенербахче Симон Кьяер попал в сферу интересов Брайтона.

К списку претендентов на Симона Кьяера прибавился Брайтон. По информации турецкого издания Fotomac, Чайки намерены предложить 7,5 млн фунтов за датчанина.

Брайтону придется выдержать конкуренцию со стороны Ливерпуля и Милана, которые тоже не прочь заполучить Симона.

Впрочем, 7,5 млн фунтов будет мало, чтобы купить Кьяера, потому что Фенербахче оценивает его как минимум вдвое дороже.

В прошлом сезоне Кьяер хорошо проявил себя в составе Фенербахче не только на внутренней, но и на международной арене – Симон был включен в символическую сборную группового этапа Лиги Европы.