Защитник Фенербахче Симон Кьяер попал в сферу интересов Брайтона.
Симон Кьяер, getty images
12 июня 2017, 12:58
К списку претендентов на Симона Кьяера прибавился Брайтон. По информации турецкого издания Fotomac, Чайки намерены предложить 7,5 млн фунтов за датчанина.
Брайтону придется выдержать конкуренцию со стороны Ливерпуля и Милана, которые тоже не прочь заполучить Симона.
Впрочем, 7,5 млн фунтов будет мало, чтобы купить Кьяера, потому что Фенербахче оценивает его как минимум вдвое дороже.
В прошлом сезоне Кьяер хорошо проявил себя в составе Фенербахче не только на внутренней, но и на международной арене – Симон был включен в символическую сборную группового этапа Лиги Европы.