Англия

Нападающий Челси Диего Коста поделился своим мнением о клубах, которые на него претендуют.

Диего Коста планирует покинуть Челси этим летом и уже рассматривает различные варианты. Несмотря на хороший сезон от форварда, в клубе на него больше не рассчитывают.

"У меня контракт с Челси и они знают, что делать со мной. Я должен ждать решения, которое примут они. Если захотят продать меня — буду выбирать лучший для себя вариант", — признался игрок.

"Атлетико среди претендентов. Знаю, что не могу за них играть, но они могут отдать меня в аренду в одну из команд Испании или Барзилии, неважно куда, главное играть".

"Милан? Это фантастический клуб с невероятной историей. Все знают, что я вызвал у них интерес".

"Конечно, я не рассматриваю Китай, ведь должен думать о Кубке мира. Атлетико — клуб, который мне интересен больше остальных, я продолжаю его любить", — сказал нападающий.

Ранее сообщалось, что Милан не готов удовлетворить зарплатные требования Диего Косты.