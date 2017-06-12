Англия

Экс-тренер Сент-Этьенна попал в список кандидатов в преемники Сэма Аллардайса на тренерском мостике Кристал Пэлас.

Кристал Пэлас усиленно подыскивает замену завершившему тренерскую карьеру Сэму Аллардайсу. Только с начала июня появилась информация о том, что представители Орлов уже встречались с Маурисио Пеллегрино, Франком де Буром и Клаудио Раньери. И вот новый кандидат – экс-тренер Сент-Этьенна Кристоф Галтье.

Как сообщает L’Equipe, у 50-летнего француза хватает предложений, в том числе и очень выгодных финансово из Азии. Ранее он уже успел отказать Олимпиакосу.

Кристоф Галтье возглавил Сент-Этьенн в качестве главного тренера (до этого работал в клубе ассистентом наставника) 15 декабря 2009 года, и до увольнения 20 мая 2017 года руководил командой в 359 матчах (151 победа, 101 ничья, 107 поражений) и выиграл Кубок французской лиги в сезоне-2012/2013.