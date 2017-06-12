Англия

Нападающий Истабул Башакшехир Эммануэль Адебайор жалеет, что в свое время решился на переход в Кристал Пэлас.

Экс-нападающий Арсенала, Ман Сити, Тоттенхэма и ряда других клубов Эммануэль Адебайор перешел в Кристал Пэлас в 2016 году. За полсезона Эммануэль забил лишь 1 гол в 15 матчах.

"У меня был невероятный опыт в Англии в лучших клубах этой страны", — заявил Адебайор.

"Переход в Кристал Пэлас – моя единственная ошибка. Я сделал это ради своего окружения, все говорили мне: "Ману, тебе нужно снова начать играть!". И это было худшим решением в моей карьере".

Сейчас Адебайор выступает за Истанбул Башакшехир. На счету тоголезца 6 голов в 11 матчах турецкой Суперлиги.