Англия

Астон Вилла заинтересована в подписании центрального защитника Джона Терри в качестве свободного агента.

Действующий контракт Терри с Челси рассчитан до конца июня, но еще в апреле стало известно, что стороны не будут продлевать сделку.

На данный момент 36-летний Терри рассматривает предложения от нескольких клубов и представитель Чемпионшипа Астон Вилла надеется, что им удастся убедить опытного защитника переехать в Мидлендс.

Сообщается, что Терри открыт к идее переезда на Вилла Парк, но у него также есть несколько предложений от клубов Премьер-лиги и он уверен, что все еще способен выступать на высшем уровне.