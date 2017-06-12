Астон Вилла заинтересована в подписании центрального защитника Джона Терри в качестве свободного агента.
Джон Терри, Getty Images
12 июня 2017, 19:14
Действующий контракт Терри с Челси рассчитан до конца июня, но еще в апреле стало известно, что стороны не будут продлевать сделку.
На данный момент 36-летний Терри рассматривает предложения от нескольких клубов и представитель Чемпионшипа Астон Вилла надеется, что им удастся убедить опытного защитника переехать в Мидлендс.
Сообщается, что Терри открыт к идее переезда на Вилла Парк, но у него также есть несколько предложений от клубов Премьер-лиги и он уверен, что все еще способен выступать на высшем уровне.