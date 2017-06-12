Англия

Аякс сообщил Эвертону, что полузащитник Дэви Клаассен обойдется Ирискам в 30 миллионов евро.

Исполнение желания Эвертона усилить свою среднюю линию полузащитником Аякса Дэви Клаассеном будет стоить клубу из Ливерпуля 30 миллионов евро – именно столько хочет получить за футболиста финалист Лиги Европы.

Как сообщает De Telegraaf, тренер Ирисок Рональд Куман уже несколько раз посещал Амстердам, чтобы убедить Клаассена, что именно в синей части Ливерпуля он сможет найти свое счастье.

Изначально Аякс планировал побить собственный рекорд, продав Клаассена дороже, чем Аркадиуша Милика в Наполи (32 миллиона евро), однако решил немного умерить аппетиты и установил для Эвертона цену в 30 миллионов. Согласится ли английский клуб на нее, сможет сбить цену или откажется от сделки – покажет время.