Англия

Манчестер Сити 14 июня намерен начать переговоры с Тоттенхэмом по поводу защитника Шпор Кайла Уокера.

После того, как 13 июня сборная Англии проведет товарищеский поединок против Франции, Манчестер Сити намерен начать переговоры по приобретению защитника Львов и Тоттенхэма Кайла Уокера.

Как сообщает Sky Sports, Горожане намерены заполучить Уокера за 45 миллионов евро, в то время, как Шпоры оценивают своего футболиста в 65 миллионов. Сам Кайл не горит желанием покидать Тоттенхэм, однако не доволен тем, что не так часто появляется в стартовом составе вице-чемпиона Англии, чем ему бы хотелось.

В сезоне-2016/2017 Уокер провел за Тоттенхэм 36 матчей во всех турнирах.