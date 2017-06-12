Англия

Полузащитник Ливерпуля Филиппе Коутиньо преуменьшил значимость слухов о его переходе в Барселону.

Барселона уже некоторое время заинтересована в подписании Коутиньо, но сам бразилец отметил, что на данный момент такой переход будет сложно осуществить.

"Говорить о Барселоне сложно", — отметил Коутиньо.

"У меня долгосрочный контракт с Ливерпулем, ведь я совсем недавно его продлил".

"На данный момент я не думаю о будущем, и сосредоточен только на своей игре за сборную Бразилии".

Действующий контракт 25-летнего Коутиньо с Ливерпулем рассчитан до 2022 года.