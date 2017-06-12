Полузащитник Ливерпуля Филиппе Коутиньо преуменьшил значимость слухов о его переходе в Барселону.
Филиппе Коутиньо, Getty Images
12 июня 2017, 22:14
Барселона уже некоторое время заинтересована в подписании Коутиньо, но сам бразилец отметил, что на данный момент такой переход будет сложно осуществить.
"Говорить о Барселоне сложно", — отметил Коутиньо.
"У меня долгосрочный контракт с Ливерпулем, ведь я совсем недавно его продлил".
"На данный момент я не думаю о будущем, и сосредоточен только на своей игре за сборную Бразилии".
Действующий контракт 25-летнего Коутиньо с Ливерпулем рассчитан до 2022 года.