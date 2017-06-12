Клуб английской Премьер-лиги Ньюкасл Юнайтед привлек интерес со стороны китайского консорциума.
Майк Эшли, Getty Images
12 июня 2017, 23:11
Владелец Ньюкасла Майк Эшли рассматривает вариант с продажей клуба китайскому консорциуму, сообщает Sky Sports.
Если китайскому консорциуму удастся согласовать сделку по поглощению клуба, Сороки станут вторым представителем Премьер-лиги с китайскими владельцами наряду с Вест Бромвичем.
Также китайский консорциум CMC владеет 13-процентной долей в Манчестер Сити.