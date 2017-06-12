Англия

Клуб английской Премьер-лиги Ньюкасл Юнайтед привлек интерес со стороны китайского консорциума.

Владелец Ньюкасла Майк Эшли рассматривает вариант с продажей клуба китайскому консорциуму, сообщает Sky Sports.

Если китайскому консорциуму удастся согласовать сделку по поглощению клуба, Сороки станут вторым представителем Премьер-лиги с китайскими владельцами наряду с Вест Бромвичем.

Также китайский консорциум CMC владеет 13-процентной долей в Манчестер Сити.