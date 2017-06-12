Англия

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Габриэль Хайнце рассказал историю о том, как тогдашний товарищ по команде Рой Кин отправил его в нокаут в раздевалке.

Габриэль Хайнце рассказал, почему не стоит переходить дорогу Рою Кину, даже если ты играешь с ним в одной команде.

"Однажды мы проиграли, и я первым пошел в раздевалку, потому что ни с кем не хотел говорить. За мной вошел Рой Кин", — начал Хайнце.

"Я не понимал английского, только плохие слова. Я услышал, как Рой Кин произносит мое имя и говорит "Пошел на х**"".

"Я решил постоять за себя и выступил против него, иконы Манчестера, этого отличного парня, которого все любили, и ответил: "Ты пошел на х**". Я не помню, что было дальше".

Когда его спросили, отправил ли его Кин в нокаут, аргентинец ответил: "Да, да".

Хайнце провел на Олд Траффорд три сезона, выиграв один раз Премьер-лигу, после чего решил покинуть клуб из-за нехватки игровой практики.