Англия

Полузащитник Арсенала Аарон Рэмси доволен тем, что тренер команды Арсен Венгер не покинул свой пост.

После поражения от Баварии в 1/8 финала Лиги чемпионов с общим счетом 2:10 болельщики активно заговорили об увольнении наставника Канониров Арсена Венгера. Ближе к концу сезона волна недовольства лишь возрастала, вспыхнув с новой силой после того, как Арсенал не сумел занять место в топ-4 английской Премьер-лиги.

Неудачный в целом сезон Канониры скрасили победой в Кубке Англии, однако продление контракта с многоопытным французским специалистом многие фанаты команды до сих пор воспринимают в штыки.

Иное мнение имеет полузащитник Арсенала Аарон Рэмси, который доволен тем фактом, что Венгер никуда не уходит.

"Все эти спекуляции вокруг Арсена было сложно перенести", — сказал Рэмси.

"Как игроки команды мы пытались отодвинуть все эти мысли на задний план, однако плохо, когда у тебя нет уверенности и ты не знаешь, что происходит".

"Мы рады тому, что Венгер остается. Все мы счастливы".

"Надеюсь, теперь он сможет мощно начать новый сезон и набрать хороший ход. Не только ради нас, но и ради него самого", — подытожил Аарон.

Венгер подписал с Арсеналом контракт сроком на два года.