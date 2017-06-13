Вратарь Борнмута Асмир Бегович хочет воссоединиться со своим бывшим партнером по Челси Джоном Терри.
Джон Терри, Getty Images
13 июня 2017, 08:58
По завершении сезона Терри попрощался с Челси и в данный момент находится в поисках нового клуба.
Одним из претендентов на Джона является Борнмут, где выступает его экс-одноклубник Асмир Бегович, желающий видеть Терри в своей команде.
"Если Джон перейдет в Борнмут, будет просто великолепно", — начал Асмир.
"Терри — превосходный футболист и замечательный человек, потому было бы очень хорошо, если бы он выбрал Борнмут".
"Джон – лучший защитник в истории Премьер-лиги. Он – легенда Челси, потому заслуживает право сделать подходящий выбор для себя и своей семьи".
"Надеюсь, он будет доволен своим выбором. Желаю ему всего наилучшего в будущем", — заявил Бегович.
Помимо Борнмута 36-летнего защитника в своей команде очень хочет видеть Астон Вилла.