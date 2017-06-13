Англия

Вратарь Борнмута Асмир Бегович хочет воссоединиться со своим бывшим партнером по Челси Джоном Терри.

По завершении сезона Терри попрощался с Челси и в данный момент находится в поисках нового клуба.

Одним из претендентов на Джона является Борнмут, где выступает его экс-одноклубник Асмир Бегович, желающий видеть Терри в своей команде.

"Если Джон перейдет в Борнмут, будет просто великолепно", — начал Асмир.

"Терри — превосходный футболист и замечательный человек, потому было бы очень хорошо, если бы он выбрал Борнмут".

"Джон – лучший защитник в истории Премьер-лиги. Он – легенда Челси, потому заслуживает право сделать подходящий выбор для себя и своей семьи".

"Надеюсь, он будет доволен своим выбором. Желаю ему всего наилучшего в будущем", — заявил Бегович.

Помимо Борнмута 36-летнего защитника в своей команде очень хочет видеть Астон Вилла.