Англия

Манчестер Юнайтед заинтересован в приобретении защитника дортмундской Боруссии Сократиса Папастатопулоса.

Греческий бек продолжает находится на радарах клубов английской Премьер-лиги.

Ранее свой интерес к Сократису обозначили Челси и Арсенал, теперь же в борьбу за защитника вступил и Манчестер Юнайтед — сообщает Bild.

В данный момент Красные Дьяволы не сделали дортмундцам официального трансферного предложения, однако за Папастатопулоса им придется выложить не менее 30 млн евро.

Действующий контракт Сократиса с Боруссией истекает в 2019-м году. Цвета Шмелей он защищает с 2013-го года.

В завершившемся сезоне на счету грека 2 гола в 26-ти матчах Бундеслиги.