Англия

Клуб Чемпионшипа Дерби Каунти согласовал условия трансфера правого защитника Ливерпуля Андре Уисдома.

Ливерпуль выручит два миллиона фунтов с продажи своего правого защитника Андре Уисдома в Дерби Каунти, сообщает Telegraph.

Еще два с половиной миллиона фунтов Ливерпуль может получить в качестве различных бонусов.

Прошедший сезон 24-летний Уисдом провел на правах аренды в Австрии за Ред Булл Зальцбург, где выходил на поле в 24 матчах.

За первую команду Ливерпуля англичанин отыграл 22 матча.