Англия

Челси готов приобрести полузащитника Наполи.

Главный тренер лондонцев Антонио Конте видит в Лоренцо Инсинье потенциальную замену полузащитнику Эдену Азару, которым интересуется мадридский Реал.

Как сообщает The Sun, что Челси готов предложить 51 миллион евро за полузащитника Наполи.

Текущий контракт Лоренцо действует до лета 2022 года. Согласно Transfermarkt, стоимость футболитса составляет 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне 26-летний игрок сыграл 49 матчей во всех турнирах, забив 20 голов и отдав 12 результативных передач.