Англия

Полузащитник Порту Рубен Невеш может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Хавбек португальского гранда Рубен Невеш может перебраться в Челси или Ливерпуль.

Как сообщает Tribalfootball, оба клуба АПЛ давно интересуются 20-летним игроком и теперь начали переговоры о трансфере.

Действующее соглашение португальца с Драконами завершится летом 2019 года. Стоимость Невеша составляет около 34 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник Порту сыграл 18 матчей и забил один гол.