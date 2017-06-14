Англия

Football.ua подводит итоги сезона 2016/2017 в английской Премьер-лиге.

Ознакомиться с итогами сезона для команд с 20 по 14 места можно по этой ссылке.

Сток Сити, 13-е место

Сложно увидеть хоть что-то хорошее в этом сезоне для Сток Сити. Не было традиционных для Гончаров впечатляющих побед над кем-то из общепризнанных фаворитов, не было зрелищной игры… Зато было много разгромных поражений и длительных серий без побед.

Что-то сломалось в механизме команды Хьюза и очень интересно, остается ли валлиец тем человеком, который способен этот самый механизм починить и вновь вернуть хорошую атмосферу на Британнию.

Кто порадовал: Вратарь сборной Англии Джек Батленд пропустил значительную часть сезона из-за травм, но это не стало невероятной проблемой для Гончаров. Ли Грант хорошо справился с обязанностями Батленда, зарекомендовав себя вратарем очень хорошего уровня. Правда, с выздоровлением Джека Ли отправился на скамейку, так что не будет удивительно, если летом его дороги с Гончарами разойдутся.

Кто разочаровал: Вилфрид Бони блистал в Витессе, Вилфрид Бони стал еще лучше в Суонси, Вилфрид Бони перешел в Манчестер Сити и… и не смог там стать основным. Перезапустить свою карьеру в Стоке у форварда не получилось – 10 матчей и 2 гола – так себе достижение. Не лучше был и Саидо Бераино, который наконец-то вырвался из Вест Брома после полутора года забастовок. 13 матчей и 0 голов – а не много ли возомнил о себе некогда кандидат в сборную Англии?

Что делать летом: Усилить позиции левого защитника и центрального полузащитника, а также расстаться с рядом уже ненужных команде игроков.

Лестер Сити, 12-е место

Надеяться на повторение успеха прошлого сезона могли только самые отъявленные оптимисты. Оптимисты обыкновенные же рассчитывали на борьбу за еврокубки, втайне мечтая о Лиге чемпионов. Правда, ожидания немного ухудшились. когда перед стартом кампании та машина, что сметала всех в прошлом сезоне, лишилась своего мотора – Нголо Канте отправился в Челси.

Но, как оказалось позже, проблема была не только в том, что теперь Лисы играли без Канте. Никто за пределами Лестера не знает, что случилось в команде и почему она заиграла лишь после ухода Клаудио Раньери. Крейг Шекспир сумел спасти неудачный для команды сезон. При нем Лисы отдалились от зоны вылета и могли и вовсе финишировать в верхней половине таблицы.

Заслуживают похвалы и выступления команды в Лиге чемпионов. Выход из группы с Порту, Копенгагеном и Брюгге был программой-минимум, но дальше команда совершила небольшое чудо, обыграв в 1/8 мощную Севилью, а также очень достойно выглядели в противостоянии с Атлетико.

Кто порадовал: Каспер Шмайхель. Датчанин пропустил начало сезона из-за повреждения, но вернулся и вновь предстал вратарем экстра-класса, готовым к переходу в топ-клуб. Мало верится изданиям, подобным Don Balon, которые сватают его в Реал, а вот МЮ в случае ухода Давида Де Хеа – очень даже вероятный вариант. Нужно отметить и Уилфрида Ндиди, который пришел зимой и начал понемногу заменять Нголо Канте.

Кто разочаровал: Ахмед Муса, Ислам Слимани – летом Лестер пополнили дорогостоящие форварды, но они не принесли особой пользы команде, не сумев даже банально стать основными. Бартош Капустка, который здорово проявил себя на Евро-2016, также пока не смог реализовать свой потенциал.

Что делать летом: Найти замену Рияду Марезу, который желает покинуть клуб и укрепить защитную линию, в особенности – центр, ведь Роберт Хут и Уэс Морган не молодеют, да и банальная подмена тоже не помешает, а то в конце сезона доигрывал уже, казалось бы, давно списанный из Лестера Йоан Беналуан.

Вест Хэм, 11-е место

Прошлый сезон воодушевил болельщиков Вест Хэма: команда под руководством Славена Билича финишировала в зоне Лиги Европы и всерьез намеревалась продолжить прогресс. Увы, уже в начале сезона случился холодный душ для Молотков – они вылетели из Лиги Европы от румынской Астры.

Не задались дела и в Премьер-лиге. Никто из пополнивших команду новичков не стал по-настоящему важным для нее игроком. Молотки, казалось, неуверенно себя чувствуют на новом стадионе – Олимпийском и уже отнюдь не были так хороши, как в прошлой кампании.

Посреди сезона клуб потряс демарш Димитри Пайе – француз, который не так давно заключил контракт с Вест Хэмом на 5,5 лет, начал шантажом требовать трансфера в Марсель и все-таки добился своего. Впрочем, это несколько подняло командный дух Молотков, которые в итоге финишировали в середине таблицы, хотя некоторое время им даже грозил вылет.

Кто порадовал: Майкл Антонио давно зарекомендовал себя универсальным солдатом. В этой кампании он успел поиграть и в защите, и в полузащите, и даже в нападении. Именно Майкл стал лучшим бомбардиром клуба, хотя и вынужден был пропустить часть сезона из-за серьезного повреждения.

Кто разочаровал: Симоне Дзадза и Джонатан Кальери. Другие новички Молотков тоже не блистали, но неудачи форвардов наиболее заметны. Итальянец пробыл в Лондоне только полгода, наиграл 461 минуту и отправился в Валенсию, так ни разу и не забив за Вест Хэм. Плачевные показатели и у форварда сборной Аргентины Джонатана Кальери – 16 матчей (4 – в основе) и 1 гол за весь сезон.

Что делать летом: Приобрести нового центрального нападающего, не столь подверженного травмам, как Энди Кэрролл, а также правого защитника взамен уходящего Альваро Арбелоа и плеймейкера.

Вест Бромвич, 10-е место

Сезон Вест Брома оставил двоякое впечатление. Какое-то время команда претендовала на попадание в Лигу Европы, но когда стало ясно, что Дроздам не видать уже ни еврокубков, ни вылета, просто начала доигрывать чемпионат.

Вест Бром был хорош с октября по февраль, но вот последние 3 месяца – сущая катастрофа. Впрочем, удивляться тут не стоит – менеджер Дроздов Тони Пьюлис давно известен своим чрезмерным прагматизмом.

Кто порадовал: Гарет Маколи и Джонни Эванс. Дуэт центральных защитников надежно выполнял свои непосредственные обязанности, а Маколи еще и стал одним из лучших бомбардиров команды – 6 голов в Премьер-лиге.

Кто разочаровал: Саидо Бераино. Форвард продолжил жить в своем каком-то выдуманном мире, где он является нападающим топ-уровня и кандидатом в сборную Англии. Он провел лишь 4 игры за родной клуб в Премьер-лиге, ни разу при этом не забив, чтобы зимой отправиться в Сток Сити и не забивать уже там.

Что делать летом: Подписать нападающего, который навяжет конкуренцию Саломону Рондону и сможет забить хотя бы 10 мячей за сезон; усилить полузащиту и приобрести левого защитника.

Борнмут, 9-е место

Великолепный сезон для Борнмута. Маленький клуб не просто сумел избежать борьбы за выживание – команда Эдди Хау финишировала в первой половине таблицы, что является солидным достижением для Вишенок.

Да, новички проявили себя не столь ярко, но Борнмут брал другим – он был силен именно как команда. В новом году случился невероятный прорыв Джошуа Кинга – норвежец раззабивался так, что мог бы и за звание лучшего снайпера чемпионата побороться, если бы имел чуть больше времени. Он закончил сезон с 16 голами в активе, из которых 13 забил в 2017 году (и еще 1 – 31 декабря 2016).

Кто порадовал: Собственно, вышеупомянутый Джошуа Кинг и стал главной звездой Вишенок. Но нельзя и не отметить очень стабильно отыгравшего сезон вратаря Артура Боруца, а также менеджера Эдди Хау, творца успеха Борнмута, которого небезосновательно некоторые хотят видеть в качестве преемника Арсена Венгера в Арсенале.

Кто разочаровал: Джордан Айб стал рекордным подписанием в истории Вишенок, но этим пока что его успехи в Борнмуте и заканчиваются. 25 матчей, из которых 13 – в основе, 0 голов и 0 ассистов – скромный результат, мягко говоря.

Что делать летом: Подыскивать замену Джеку Уилширу, который, скорее всего, не продолжит выступать за клуб, а также Джошуа Кингу, за которым могут прийти более крупные клубы.

Саутгемптон, 8-е место

Руководство клуба осталось недовольно работой Клода Пюэля. Скорее всего, француз покинет Сэнт-Мери после всего лишь одного сезона в клубе. В этот раз Святые не претендовали на попадание в еврокубки и далеко не всегда радовали болельщиков искрометной игрой.

Но с другой стороны, итоговый результат не такой уж плохой для Сотона. Команда заняла 8-е место в Премьер-лиге, т.е. второе среди всех "остальных" коллективов, не считая "большую шестерку", в ней в очередной раз появились звезды – за большие деньги клуб может продать защитника Вирджила ван Дейка, вполне возможны выгодные трансферы и Ориоля Ромеу, Натана Редмонда и Джеймса Уорд-Прауса.

Если посмотреть за пределы Премьер-лиги, то там мы увидим и выход в финал Кубка Лиги, который Святые вполне могли выиграть у МЮ – словом, однозначно назвать провалом работу Клода Пюэля не получится.

Кто порадовал: Ориоль Ромеу настолько солидно провел сезон, что в прессе зациркулировали слухи о возможном возвращении хавбека в Барселону – весьма неплохой комплимент игре футболиста. Стоит отметить также Чарли Остина, Натана Редмонда, Вирджила ван Дейка, но этим игрокам не всегда хватало стабильности или же их сезон оказывался смазанным травмами.

Кто разочаровал: Софьян Буфал. Экс-хавбек Лилля стал рекордным новичком в истории клуба и пока что не сумел проявить себя, как и многие предыдущие рекордные подписания Святых, среди которых – Гастон Рамирес и Дани Освальдо. Талант у марокканца виден невооруженным взглядом и болельщики команды могут надеяться, что в следующей кампании он завершит процесс адаптации и проявит себя поярче.

Что делать летом: Либо пытаться удержать лидеров, либо искать им поскорее адекватную замену – а в этой способности Святых сомневаться не приходится.

Эвертон, 7-е место

Лучший среди "остальных" – именно так можно назвать Эвертон по итогам нынешней кампании. Ириски финишировали в гордом одиночестве в турнирной таблица – целых 8 пунктов уступив занявшему шестое место Манчестер Юнайтед, но опередив 8-й Саутгемптон на еще более впечатляющие 15 очков.

В целом, не такой уж плохой результат, как для первого сезона во главе Ирисок продемонстрировал Рональд Куман, только вряд ли он будет удовлетворительным в грядущей кампании, даже несмотря на наличие грозных конкурентов.

Отдельной радостью для болельщиков стало успешное внедрение в команду молодежи – Доминик Кальверт-Льюин и Том Дэвис имеют потенциал вырасти в новых лидеров и символов Ирисок.

Кто порадовал: Ромелу Лукаку традиционно стал одним из лучших бомбардиров первенства. Бельгиец уверенно двигался к Золотой бутсе, но оказался не у дел, когда Харри Кейн наколотил 7 голов в последних 2 встречах сезона.

Кто разочаровал: Вратари. Жоэль Роблес и Мартен Стекеленбург нередко совершали умопомрачительные сэйвы, но в то же время зачастую пропускали ну совсем не обязательные мячи.

Что делать летом: Искать замену уходящему Лукаку, причем лучше не одного форварда, а как минимум двух – Джейми Варди стал бы хорошим вариантом. Не помешает и приобретение атакующего полузащитника, а также подмены Лейтону Бейнсу на позиции левого оборонца.

Желаете получать моментальные известия о подобных новостях сразу же на свой смартфон? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Подробнее — на этой странице.