Англия

Английская Премьер-лига опубликовала календарь на грядущий сезон.

Интересно, какие будут отношения Арсена Венгера с болельщиками в этом сезоне, getty images

Интересно, какие будут отношения Арсена Венгера с болельщиками в этом сезоне, getty images

В следующем сезоне в Премьер-лиге традиционно сыграют 20 команд. К Челси, Тоттенхэму, Ман Сити, Ливерпулю, Манчестер Юнайтед, Эвертону, Саутгемптону, Борнмуту, ВБА, Вест Хэму, Лестеру, Сток Сити, Кристал Пэлас, Суонси, Бернли и Уотфорду присоединились Ньюкасл, Брайтон и Хаддерсфилд.

Базовый день для первого тура – 12 августа. Чемпион страны Челси начнет защиту титула поединком против Бернли. Полностью пары первого тура выглядят так:

Арсенал – Лестер

Брайтон – Манчестер Сити

Кристал Пэлас – Хаддерсфилд

Эвертон – Сток Сити

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм

Ньюкасл – Тоттенхэм

Саутгемптон – Суонси

Уотфорд – Ливерпуль

Вест Бром – Борнмут.

Первое противостояние клубов "большой шестерки" состоится уже во 2-м туре – вице-чемпион Тоттенхэм примет дома чемпиона Челси.

Ознакомиться с полным расписанием матчей можно на сайте английской Премьер-лиги.