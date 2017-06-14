Английская Премьер-лига опубликовала календарь на грядущий сезон.
Интересно, какие будут отношения Арсена Венгера с болельщиками в этом сезоне, getty images
14 июня 2017, 11:30
В следующем сезоне в Премьер-лиге традиционно сыграют 20 команд. К Челси, Тоттенхэму, Ман Сити, Ливерпулю, Манчестер Юнайтед, Эвертону, Саутгемптону, Борнмуту, ВБА, Вест Хэму, Лестеру, Сток Сити, Кристал Пэлас, Суонси, Бернли и Уотфорду присоединились Ньюкасл, Брайтон и Хаддерсфилд.
Базовый день для первого тура – 12 августа. Чемпион страны Челси начнет защиту титула поединком против Бернли. Полностью пары первого тура выглядят так:
Арсенал – Лестер
Брайтон – Манчестер Сити
Кристал Пэлас – Хаддерсфилд
Эвертон – Сток Сити
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм
Ньюкасл – Тоттенхэм
Саутгемптон – Суонси
Уотфорд – Ливерпуль
Вест Бром – Борнмут.
Первое противостояние клубов "большой шестерки" состоится уже во 2-м туре – вице-чемпион Тоттенхэм примет дома чемпиона Челси.
Ознакомиться с полным расписанием матчей можно на сайте английской Премьер-лиги.