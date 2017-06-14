Англия

Руководство Эвертона провело встречу в Милане, чтобы обсудить возможность перехода ряда исполнителей.

Лападула - один из кандидатов на переход в Эвертон, Getty Images

Лападула - один из кандидатов на переход в Эвертон, Getty Images

Милан и Эвертон провели встречу, на которой обсуждали трансферные вопросы. Мероприятие продлилось 1,5 часа и касалось интереса Ирисок сразу к трем игрокам Милана.

Речь идет о игроках группы атаки: Джанлуке Лападуле, Карлосе Бакке и Мбайе Ньянге. В ближайшие несколько дней стороны вновь встретятся, чтобы обсудить возможные переходы.

Пока обсуждение сделки на начальном этапе и остается неизвестным, на какую сделку рассчитывают обе стороны.

Ранее сообщалось о том, что Эвертон заплатит 30 миллионов фунтов за голкипера Сандерленда.