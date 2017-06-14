Форвард Истанбул Башакшехир Эммануель Адебайор может стать частью сделки по трансферу Бафетимби Гомиса из Суонси.
Адебайор может вернуться в АПЛ, goal.com
14 июня 2017, 15:31
За полсезона в Истанбуле Адебайор забил шесть голов и теперь тоголезец хотел бы перейти в другую команду. Планы именитого форварда направлены на возвращение в Англию.
Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры является Суонси, который заинтересован в Адебайоре. Лебеди хотели бы продать своего форварда Бафетимби Гомиса в Истанбул, а взамен получить Адебайора с доплатой.
Гомис забил 21 гол в 33 матчах за Марсель, выступая на правах аренды. Впрочем, даже такие показатели не убедили тренерский штаб Суонси в том, что форварда следует оставить.