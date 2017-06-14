Англия

Представители новичка Премьер-лиги Брайтона отправились в Милан на переговоры с Россонери по поводу приобретения форварда Джанлуки Лападулы.

Готовящийся к дебюту в английской Премьер-лиге Брайтон продолжает работу на трансферном рынке. На сей раз в сферу интересов Чаек попал нападающий Милана Джанлука Лападула.

Представители английского клуба намерены провести переговоры с руководством Милана, который оценивает своего футболиста в 20 миллионов евро, и, как сообщает Tuttomercatoweb, по возможности, добиться скидки. Цена, запрошенная Дьяволами, уже отпугнула Кристал Пэлас и заставила серьезно задуматься Эвертон.

В сезоне-2016/2017 Лападула провел за Милан 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей. Кроме того, 31 мая Джанлука дебютировал в сборной Италии в товарищеском поединке против Сан-Марино, отметив свой дебют хет-триком.