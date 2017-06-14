Защитник Фенербахче Симон Кьяер может продолжить карьеру в АПЛ.
Симон Кьяер, Getty Images
14 июня 2017, 16:58
Нынешним летом Канониры намерены укрепить оборону в свете частых травм центрбеков Шкодрана Мустафи, Пера Мертезакера и Габриэла Паулисты.
Как сообщает Daily Express, Арсенал собирается заполучить защитника Фенербахче Симона Кьяера. Лондонский клуб уже сделал трансферное предложение по датчанину размером в 10 млн фунтов.
Контракт Кьяера с Фенербахче действителен до 2019-го года.
В завершившемся сезоне Симон провел за турецкую команду 43 матча во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.
На замену Кьяеру Фенербахче может приобрести защитника Барсы Жереми Матье.