Англия

Главный тренер Халл Сити Леонид Слуцкий рассчитывает на дружеские связи с Романом Абрамовичем.

Леонид Слуцкий планирует задействовать свои связи с Романом Абрамовичем ради усиления состава, что позволило бы побороться за возвращение в АПЛ.

"В Чемпионшипе у нас есть некоторые арендные правила. Это четыре игрока из одной команды максимум. Это дает нам возможность получить несколько игроков из Челси", — сказал Слуцкий.

"Мы говорили об этом, но это не единственная наша надежда. Если нам нужны игроки, то мы сможем их подписать. У Челси есть очень много игроков — 37 человек играют в аренде по всей Европе. Я думаю, у нас будет также возможность, но не хочу говорить о конкретных игроках".

"Я очень благодарен мистеру Абрамовичу — он очень помог мне. Он порекомендовал мне школу для обучения английского и помогал с билетами на матчи. Также я видел много тренировок Челси", — рассказал российский тренер.

"Наша первая цель — вернуться. Я понимаю, что это очень сложная задача, но уверен, что выполнимая. Халл дважды за пять лет играл в Чемпионшипе и в итоге повышался в классе".

"Я смотрел много английского футбола, не только АПЛ и Чемпионшип, но и Лигу Один. Мне нужен новый вызов в карьере. Я счастлив, что моя мечта сбылась: я — главный тренер суперкоманды", — доволен тренер.

Стоит отметить, что Халл расстанется со своим ведущим центральным защитником.