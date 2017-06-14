Англия

Вингер Ромы Мохамед Салах может стать самым дорогим приобретением в истории Ливерпуля.

Ливерпуль готов установить новый клубный трансферный рекорд ради приобретения вингера Ливерпуля Мохамеда Салаха, сообщает Telegraph.

Ранее спортивный директор Ромы Мончи подтвердил, что Салах может покинуть клуб, но только на их условиях.

Первое предложение в размере 28 миллионов фунтов было отклонено римским клубом, но Ливерпуль готов вернуться с новым предложением, превышающим 35 миллионов фунтов.