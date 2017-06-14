Англия

Травма Эдена Азара не позволит ему принять участие в ряде важнейших поединков на старте следующего сезона.

Эден получил серьезную травму лодыжки во время тренировочного занятия в расположении сборной Бельгии.

По прогнозам полузащитник не сможет выйти на поле в течение четырех месяцев, из-за чего Азар будет вынужден пропустить начало следующего сезона.

Таким образом, Эден не поможет команде Антонио Конте в ряде важнейших матчей с принципиальными соперниками. Бельгиец не только пропустит матч за Суперкубок Англии против Арсенала, который состоится в начале августа, но и не сыграет в лондонском дерби против Тоттенхэма 19 августа, а также не сможет принять участие в двух домашних встречах АПЛ со все тем же Арсеналом (16 сентября) и Манчестер Сити (30 сентября).

Учитывая возможный уход из Челси одного из лидеров атаки – Диего Косты, наставника Синих Антонио Конте ожидает серьезная головная боль на старте следующего сезона.