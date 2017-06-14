Легендарный экс-нападающий Красных Робби Фаулер поделился своим мнением о полузащитниках Ливерпуля Садио Мане и Филиппе Коутиньо.
Садио Мане и Филиппе Коутиньо, Getty Images
14 июня 2017, 22:53
В завершившемся сезоне АПЛ Коутиньо был настоящим лидером Ливерпуля, и благодаря яркой игре привлек внимание Барселоны, которая до сих пор не оставила попыток приобрести бразильца.
Тем не менее, Робби Фаулер считает, что не менее важную роль в стане Красных играет хавбек Садио Мане.
Ливерпуль имеет в составе несколько абсолютно невероятных игроков", — начал Фаулер.
"Если посмотреть на Коутиньо и Мане, то они оба выделялись в течение прошлого сезона".
"Мане выдающийся игрок. Для команды он столь же важен, как и Коутиньо. Они равны".
"Филиппе провел несколько замечательных лет на Энфилде. Он много забивает, а наблюдать за его игрой – сплошное удовольствие".
"Летом команду ожидает серьезное усиление. В прошлом сезоне стояла задача пробиться в Лигу чемпионов. В идеале же мы хотели выиграть АПЛ, но не имели шансов сделать это", — считает Робби.
В завершившемся сезоне на счету Мане 13 голов и 6 результативных передач в 27-ми матчах. Коутиньо отличился 13-ю мячами и 7-ю ассистами в 31-м поединке.