Англия

Голкипер сборной Франции Уго Льорис рассказал о потенциале игроков нынешней национальной команды.

Сборная Франции ранее в товарищеском матче обыграла англичан, несмотря на то, что практически весь второй тайм играла в меньшинстве.

Капитан Ле Бле прокомментировал игру молодых футболистов сборной, а также уклонился от ответа на вопрос о том, пытался ли он повлиять на возможный переход Тома Лемара в Тоттенхэм.

"Я не могу ответить, говорил ли я с Лемаром о его переходе в Тоттенхэм, но совершенно точно могу сказать, что он легко заиграл бы в АПЛ. Премьер-лига очень интересна. Все клубы обладают способностью привлекать лучших игроков в мире", — цитирует Льорис Sky Sports.

"Во Франции сейчас много талантливых игроков, и новое поколение просто фантастично. Но я считаю, что им нужно дать время. В матче со сборной Англии они показали, что готовы конкурировать на наивысшем уровне. Посмотрим, что будет в АПЛ.

Отметим, что полузащитник Монако и сборной Франции Тома Лемар является одной из трансферных целей лондонского Тоттенхэма.