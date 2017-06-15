Защитник Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф дал первый комментарий в качестве игрока манкунианцев.
Линделеф прокомментировал переход в МЮ, manutd.com
15 июня 2017, 09:14
Линделеф заявил, что не боится конкуренции и готов помочь МЮ всем, чем может. Также игрок назвал своей сильной стороной исполнение штрафных ударов.
"По правде говоря, я не виделся и не говорил со Златаном перед трансфером в МЮ. Было бы хорошо поговорить с ним", — признался Линделеф.
"Исполнение штрафных? — О, да, я хорош в этом. Если будет шанс исполнить штрафной — я буду где-то рядом".
"Конечно, здесь есть хорошие игроки на мою позицию, но я тут для того, что бы показать свои лучшие качества и помочь команде настолько, насколько это возможно. Хорошо, когда вокруг тебя столь хрошие игроки", — рассказал швед о конкуренции.
"У меня всегда была мечта прийти сюда, играть в АПЛ. Теперь моя мечта стала реальностью. Юнайтед — один из самых больших клубов мира, который хочет брать титулы. Я тоже хочу побеждать".
"Это будет невероятное ощущение. Я видел игры с Олд Траффорда на ТВ, но никогда не был на стадионе, поэтому, думаю, что испытаю непередаваемые эмоции", — в предвкушении дебюта защитник.
Напомним, что Манчестер Юнайтед в ближайшее время может завершить трансфер Мораты.