Англия

Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг может усилить состав Вест Хэма.

Молотобойцы являются фаворитами на подписание Криса Смоллинга. Несмотря на то, что контракт защитника с МЮ действует еще два года, Вест Хэм планирует договориться о трансфере за 13 миллионов евро.

Интерес к Смоллингу проявляют многие клубы, однако Вест Хэм продвинулся дальше всех в вопросе по этому трансферу. Защитник МЮ является приоритетом для Билича, тогда как Йохан Джуру рассматривается в качестве запасного варианта.

Приход Виктор Линделефа ставит под вопрос перспективы Смоллинга, который теперь рискует потерять место в основе. Тогда как Вест Хэм готов предоставить защитнику регулярную игровую практику.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов выставить на трансфер Смоллинга.