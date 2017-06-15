Англия

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в Эвертоне.

Коноплянка может перебраться в АПЛ, Getty Images

Коноплянка может перебраться в АПЛ, Getty Images

Эвертон рассматривает возможность трансфера Евгения Коноплянки и уже приступил к переговорам с Шальке.

Главным претендентом на игрока был Фенербахче, который долгое время проявлял интерес к Коноплянке, однако теперь у Канареек серьезный конкурент из Англии.

Руководство Эвертона уже сделало предложение в 12 миллионов евро за Коноплянку. Приход украинца призван восполнить потерю Кевина Миральяса, который не намерен продлевать контракт с клубом.

Серия громких высказываний поставила Евгения Коноплянку в не лучшее положение в Шальке. Несмотря на то, что команду возглавил другой тренер, украинец все равно может покинуть клуб.

Сам игрок ранее заявлял о желании остаться в клубе.