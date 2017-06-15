Англия

Бирмингем сделал Джону Терри предложение о контракте.

После ухода из Челси Джон Терри стал свободным агентом, что вызвадло большой ажиотаж среди английских клубов.

У защитника есть предложения и из клубов АПЛ, но тренер Бирмингема Харри Реднапп рассчитывает убедить игрока присоединится к его команде.

"Я бы хотел видеть его в своем клубе. Он фантастический капитан и лидер", — цитирует Реднаппа Birmingham Mail.

"Мы сделали ему хорошее предложение, лучшее, какое только можно. Решение за Джоном, мы были бы рады его видеть здесь".

"Он играл в прощальном матче Каррика под поим руководством. Затем я с ним поговорил и предложил переход. Кто знает, что у него будет в будущем", — добавил тренер Бирмингема.

Стоит отметить, что главный конкурент Бирмингема по городу также хочет видеть Терри в своей команде.