Англия

Ньюкасл ведет переговоры по трансферу полузащитника Ливерпуля Лукаса Лейвы.

Лукас Лейва может воссоединиться с Бенитесом, Getty Images

Лукас Лейва может воссоединиться с Бенитесом, Getty Images

Лукас Лейва защищает цвета Ливерпуля с 2007 года, однако дни бразильца в составе клуба сочтены. Игрок почти не имел игровой практики в прошлом сезоне, а травмы мешали ему набирать форму.

Одним из приоритетных вариантов для Лукаса является переход в Ньюкасл, который тренирует Рафаэль Бенитес. Испанец ищет опытных игроков для выступления в АПЛ и полузащитник Ливерпуля — идеальный кандидат.

Ориентировочная сумма сделки должна составить 5,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что три турецких клуба претендуют на Лукаса Лейву.