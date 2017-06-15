Англия

Руководство Арсенала заявило, что ни за какие деньги не продаст своего форварда Алексиса Санчеса одному из своих конкурентов — Манчестер Сити или Челси.

Несмотря на очень выгодные в финансовом плане предложения от Челси и особенно Манчестер Сити, Арсенал не намерен усиливать своих конкурентов в первенстве Премьер-лиги нападающим Алексисов Санчесом.

В связи с такой позицией Канониров единственным вариантом для Санчеса, если он действительно окончательно решил сменить клуб, является Бавария.

В сезоне-2016/2017 Санчес, чей контракт с Арсеналом истекает через год, провел за лондонцев 51матч во всех турнирах, в которых забил 30 мячей. Также Алексис сыграл за этот же период 9 поединков за сборную Чили и записал на свой счет 3 гола.