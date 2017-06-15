Англия

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган восстанавливается от травм в США.

В летнее межсезонье Илкай Гюндоган делает все, чтобы к старту чемпионата вернуться в строй. Немецкий полузащитник всю карьеру страдает от тяжелых травм, которые выводят его на долгий срок.

Очередной этап восстановления от травмы крестообразной связки Гюндоган проводит в США. Чтобы не терять времени, немецкий игрок договорился с Лос-Анджелес Гэлакси о тренировках на клубной базе.

"Практикуюсь и набираю форму к грядущему сезону на тренировочной базе Гэлакси! Спасибо клубу за то, что пошел на встречу мне", — поблагодарил Гюндоган американский клуб в Instagram.

Вероятно, речь идет об индивидуальных занятий, но не исключено, что немец тренируется с футболистами Гэлакси, у которых сезон в самом разгаре.