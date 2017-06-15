Англия

Эвертон готов купить нападающего Милана М’Байе Ньянга за 18 миллионов евро.

Ньянг может вернуться в английскую Премьер-лигу, если Милан, которому принадлежит форвард, примет предложение Эвертона продать француза за 18 миллионов евро.

Как сообщает calciomercato.com, спортивный директор Ирисок Стив Уолш уже смог уговорить представителей Дьяволов, и теперь решающее слово остается за M’Байе.

В сезоне-2016/2017 Ньянг сыграл в первой половине за Милан 18 матчей и забил 3 мяча, а зимой был отправлен в аренду в Уотфорд, где провел 16 матчей и забил 2 мяча.