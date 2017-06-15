Лестер завершил приобретение центрального защитника Гарри Магуайра из Халл Сити.
Гарри Магуайр, lcfc.com
15 июня 2017, 19:41
Лестер официально объявил о подписании центрального защитника Гарри Магуайра из Халл Сити.
24-летний Магуайр подписал с Лисами пятилетний контракт.
По данным BBC, сумма трансфера составила 19 миллионов евро, хотя официально стороны не стали ее разглашать.
"Интерес ко мне проявляли несколько клубов, но когда я встретился с тренером Лестера, он склонил меня к переходу в этот клуб. Он рассказал мне, в каком направлении движется клуб. Лестер находится на подъеме и у клуба многообещающее будущее", — заявил Магуайр.
Магуайр дебютировал на профессиональном уровне в апреле 2011 года в составе Шеффилд Юнайтед. За три сезона в составе Клинков он провел свыше 100 матчей.
За Халл он выступал с 2014 года, а в прошедшем сезоне англичанин отыграл за Тигров 36 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.