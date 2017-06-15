Англия

Хаддерсфилд хочет арендовать вингера Манчестер Сити Патрика Робертса.

Новичок Премьер-лиги Хаддерсфилд Таун сделал запрос об аренде вингера Манчестер Сити Патрика Робертса, информирует ESPN.

Последние 18 месяцев Робертс провел на правах аренды за Селтик, где был одной из главных звезд команды.

В прошедшем сезоне 20-летний англичанин забил 11 голов и отдал 19 результативных передач во всех турнирах, чем помог Селтику завоевать Требл.

Приоритетным вариантом для самого Робертса является место в команде Пепа Гвардиолы, но если ему не удастся впечатлить менеджера Горожан во время предсезонки, он рассмотрит вариант с уходом.