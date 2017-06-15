Англия

Новым тренером Лидс Юнайтед стал бывший наставник кипрского АПОЕЛа Томас Кристиансен.

Преемником Гарри Монка, перебравшегося в Миддлсбро, на тренерском мостике Лидса стал 44-летний Томас Кристиансен, ранее тренировавший АПОЕЛ.

"Мы давно наблюдали за Томасом Кристиансеном, — сообщил исполнительный директор Белых Ангюс Киннэйр. – Поэтому не сомневаемся, что доверили команду классному специалисту, который сможет вывести Лидс на высший уровень".

Родившийся в Дании Кристиансен большую часть своей карьеры игрока провел в Испании, выступая на позиции форварда за Барселону Б, Спортинг, Осасуну, Расинг, Овьедо, Вильярреал и Террассу. Также он играл за греческий Паниониос, датский Херфельге и германские Бохум и Ганновер. На его счету два поединка за национальную сборную Испании, в которых он забил один мяч.

В качестве главного тренера Кристиансен работал на Кипре с АЕКом и АПОЕЛом, с которым выиграл чемпионат страны и вышел в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2016/2017.