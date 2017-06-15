Англия

Полузащитник Манчестер Сити Нолито заявил, что он намерен вернуться в Испанию, поскольку менеджер Горожан Пеп Гвардиола не верит в него.

Этим летом Нолито почти наверняка вернется в Испанию, а в его подписании заинтересованы несколько клубов, в числе которых Сельта и Севилья.

Именно в составе Сельты он провел три замечательных сезона, прежде чем перебраться в Манчестер Сити прошлым летом. С другой стороны, в Севилье у него будет возможность играть в Лиге чемпионов.

"Сельта или Севилья? Трудный вопрос. Я не знаю, что ответить. Честно, я не знаю, что произойдет. В Сельте я провел лучшие годы своей карьеры и там у меня много друзей. Севилья — отличный клуб и они выступают в Лиге чемпионов", — отметил Нолито.

"Моя ситуация не столь проста. Думаю, Сити захочет выручить за меня большие деньги, ведь они сами заплатили за меня немало. Мне хотелось бы, чтобы ситуация прояснилась как можно скорее, но, думаю, предсезонку я проведу с Манчестер Сити".

"С декабря и до конца сезона я играл очень мало. Я только хочу выходить на поле и, если у меня будет такая возможность, вернуться в Испанию. Хочу играть и быть счастливыми. Не думаю, что Гвардиола верит в меня".

В прошедшем сезоне 30-летний Нолито провел за Манчестер Сити 28 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.