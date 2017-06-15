Англия

Саутгемптон объявил об уходе главного тренера и занялся поиском нового менеджера.

Сегодня Саутгемптон уволил менеджера Клода Пюэля. Как сообщает журналист PA Саймон Пич, на должность наставника Святых претендует Франк де Бур.

Среди главных конкурентов Де Бура бывший тренер Алавеса Маурисио Пеллегрино, экс-игрок Манчестер Юнайтед Райан Гиггз и наставник Рединга Яп Стам.

Frank de Boer and Mauricio Pellegrino are among the names on #SaintsFC's shortlist to replace Claude Puel as manager — Simon Peach (@SimonPeach) 15 червня 2017 р.

Отметим, Святые завершили минувший сезон в АПЛ на восьмом месте в турнирной таблице, а также сыграли в финале Кубка Лиги, где уступили Манчестер Юнайтед.