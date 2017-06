Сегодня Саутгемптон уволил менеджера Клода Пюэля. Как сообщает журналист PA Саймон Пич, на должность наставника Святых претендует Франк де Бур.

Среди главных конкурентов Де Бура бывший тренер Алавеса Маурисио Пеллегрино, экс-игрок Манчестер Юнайтед Райан Гиггз и наставник Рединга Яп Стам.

