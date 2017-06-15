Англия

Английский клуб будет менять титульного спонсора каждый месяц

Ноттс Каунти объявил, что в следующем сезоне у них будет десять титульных спонсоров.

nottscountyfc.co.uk

Клуб английской Лиги Два Ноттс Каунти пошел на интересный маркетинговый ход. В каждом месяце на их футболках будет появляться новый титульный спонсор, сообщает официальный сайт клуба. Среди всех выделяется ноябрьский спонсор, которым станет британский музыкант Джейк Багг, являющийся большим фанатом Ноттс Каунти. Кроме того, в кубковых матчах на футболках игроков Ноттс Каунти будет красоваться отдельный спонсор.