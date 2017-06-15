Англия

Сербский хавбек Ливерпуля Лазар Маркович может продолжить карьеру в АПЛ или РФПЛ.

Вингер мерсисайдцев Лазар Маркович, вероятно, покинет Ливерпуль в летнее трансферное окно. Как сообщает The Telegraph, на серба претендуют Уотфорд и Зенит.

Мерсисайдцы рассчитывают "отбить" сумму, потраченную на трансфер игрока в 2014 году. Тогда Ливерпуль заплатил Бенфике за Марковича 20 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Маркович играл в аренде за лиссабонский Спортинг и Халл Сити, сыграв во всех турнирах в 28 матчах и сделав 2 ассиста.